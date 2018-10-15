Пожар оставил без крыши над головой улан-удэнцев

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Погорельцы переехали к родственникам



Накануне, 14 октября, около пяти часов вечера в Улан-Удэ на улице Рейдовая вспыхнул частный дом. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.



В результате пожара жилище выгорело изнутри дом на площади 28 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Виновник и ущерб устанавливаются.



Огонь потушили за полчаса, на ликвидацию было задействовано 8 человек и 3 единицы техники.



Жильцам дома пришлось поселиться у родственников, сообщают оперативные службы города.

