Погорельцы переехали к родственникам
Накануне, 14 октября, около пяти часов вечера в Улан-Удэ на улице Рейдовая вспыхнул частный дом. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.
В результате пожара жилище выгорело изнутри дом на площади 28 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Виновник и ущерб устанавливаются.
Огонь потушили за полчаса, на ликвидацию было задействовано 8 человек и 3 единицы техники.
Жильцам дома пришлось поселиться у родственников, сообщают оперативные службы города.
Пожар оставил без крыши над головой улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
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