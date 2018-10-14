С ним всё в порядке
В воскресенье вечером, 14 октября, в Баунтовском районе Бурятии нашёлся пропавший 9-классник, ученик Багдаринской школы-интерната. Он сам вернулся домой. Где был подросток, сейчас устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», юноша пропал в субботу днём. В последний раз его видели в местном лесхозе. Он не вернулся ночевать. Срочно был создан штаб при главе района, на поиски были подняты полицейские и местные жители.
В Бурятии нашёлся пропавший 9-классник
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