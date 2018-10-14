Продавцам краснокнижных соколов в Бурятии смягчили приговор

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы осуждённых и их защитников без удовлетворения.

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