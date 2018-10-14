Продавцам краснокнижных соколов в Бурятии смягчили приговор

Приговором суда 1 инстанции трое граждан признаны виновными и осуждены за незаконную добычу, содержание, хранение и перевозку особо ценных диких животных - 12 особей сокола: 7 балобанов, 3 сапсанов, 2 кречетов. Все птицы занесены в Красную книгу России.
Как сообщал «Байкал-Daily», ОПГ начала свою деятельность в 2016 году. Организовал её уроженец Сирии 42-летний Алнаими Кхалед, проживавший в России. Роль исполнителя преступлений он предложил 31-летнему Евгению Коваленко, который в свою очередь вовлёк в преступную группу своего знакомого 48-летнего Абу Умарова. Базой группы стал арендованный в Иркутске частный дом.
Районный суд их приговорил к условному сроку. Однако в прокуратуре наказание посчитали мягким и ужесточили, приговорив преступников реальному сроку: организатору - 3 года, исполнителю -2 года, его знакомому – 2,5 года в исправительной колонии общего режима.
Однако, прокурором, осуждёнными и их адвокатами приговор был обжалован. Суд апелляционной инстанции Верховного суда Бурятии изменил приговор, возложил на каждого из осуждённых исполнение определённых обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых; являться на регистрацию в специализированный госорган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых 1 раз в месяц, сообщает пресс-служба суда.
В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы осуждённых и их защитников без удовлетворения.