На трассе в Иркутской области в ДТП погибли двое

Третий участник аварии доставлен в больницу
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области сегодня утром в лобовом столкновении погибли 23-летние парень и девушка, сообщает ИА Иркутскмедиа.
По предварительной информации, «Мерседес» выехал на встречную полосу движения и врезался в «Тойоту Клюгер». На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП.
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