На трассе в Иркутской области в ДТП погибли двое



Водитель и пассажирка автомобиля «Мерседес» погибли. Мужчину, находившегося в момент ДТП за рулём «Тойоты Клюгер» доставили в больницу. Автомобили превратились в груду металла.









Водитель и пассажирка автомобиля «Мерседес» погибли. Мужчину, находившегося в момент ДТП за рулём «Тойоты Клюгер» доставили в больницу. Автомобили превратились в груду металла.

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области сегодня утром в лобовом столкновении погибли 23-летние парень и девушка, сообщает ИА Иркутскмедиа.По предварительной информации, «Мерседес» выехал на встречную полосу движения и врезался в «Тойоту Клюгер». На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП.