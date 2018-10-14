В Забайкалье у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик

Он спилил 40 сосен



В ходе патрулирования лесного массива полицейские Забайкальского края обнаружили в 14 километрах от Петровск-Забайкальска 40 заготовленных к вывозу сосен. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.



Он собирался продать древесину. На допросе от него получены признательные показания. У злоумышленника изъята грузовая машина и бензопила.



Древесина передана на ответственное хранение в участковое лесничество. В настоящее время устанавливается сумма причинённого ущерба, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

