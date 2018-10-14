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В Бурятии за сутки случилось 3 пожара

В Бурятии за сутки случилось 3 пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Возгорания произошли с двух районах республики и в Улан-Удэ

За сутки в Бурятии произошло три пожара. Первый из них случился в Северобайкальском районе. В 1:49 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Новый Уоян на улице Добровольцев горит квартира. В результате пожара выгорели изнутри веранда и кухня. Пожар ликвидирован в 2:15, было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Следующее возгорание произошло Улан-Удэ. В 7:17 сообщили, что в СНТ Металист на улице Медная горит баня. Огонь повредил потолочные перекрытия и стены строения. Пожар ликвидирован в 7:51, было задействовано 6 человек и 3 единицы техники.

Ещё одно возгорание произошло в Кяхтинском районе. В 11:05 в селе Ивановка на улице Луговой вспыхнуло сено. Огонь уничтожил 50 центнеров сена. Пожар потушили в 11:50. На ликвидацию пожара было задействовано 6 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии. 
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