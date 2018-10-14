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На Байкале продолжаются поиски пропавших рыбаков

На Байкале продолжаются поиски пропавших рыбаков
Происшествия, 
Они перестали выходить на связь с 11 октября

Накануне на поиски рыбаков из Иркутска вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на борту 3 спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда. Южную часть акватории озера Байкал продолжают патрулировать 3 катера от МЧС России и суда добровольцев.

Береговую полосу вблизи населённых пунктов обследуют пешие патрули и группы на вездеходах. Ориентировки пропавшего катера и 3-х рыбаков направлены по радиостанции всем судовладельцам, находящимся на озере, а также владельцам туристических баз. Всего в поисковых работах задействовано 21 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 октября около 8 часов вечера из Листвянки Иркутского района в сторону Больших Котов вышла моторная лодка «Обь» с тремя рыбаками на борту. Мужчины, жители посёлка Листвянка и Большая Речка, планировали вернуться назад ночью. Около пяти часов утра родственники забили тревогу – рыбаки не выходили на связь. Предположительно, усиление ветра и сильное волнение в ночные часы повлияло на изменение траектории движения лодки с рыбаками. 

В пятницу сотрудниками МЧС России было обследовано более двух тысяч квадратных километров акватории озера Байкал и 110 километров береговой полосы. Поиски продолжаются.
Байкал пропавшие без вести
 
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