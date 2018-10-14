В Бурятии ищут пропавшего 9-классника



Был одет: в синюю куртку с капюшоном, синие брюки, синяя шапка, кроссовки на белой подошве.

Рост 170 см.







При наличии любой информации звонить по номерам: 8-924-656-15-11; 8-924-394-35-71, 112.

При наличии любой информации звонить по номерам: 8-924-656-15-11; 8-924-394-35-71, 112.

Накануне в посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии пропал 9-классник Слава Гасалтуев, ученик Багдаринской эвенкийской школы-интерната.После уроков он пошёл домой и исчез. Последний раз видел его классный руководитель днём в лесхозе. После этого мальчика никто не видел. Близкие подростка не исключают того, что он мог уехать куда-либо на попутной машине.На поиски вышли полицейские, волонтёры и неравнодушные сельчане. Также организуется штаб при главе района, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.