Она убила двоих мужчин, а тела погибших она спрятала в выгребной яме
12 октября 2018 года Верховным Судом Бурятии вынесен приговор в отношении жительницы Бурятии. Органами следствия она обвинялась в убийстве двоих, краже их паспортов и других важных личных документов.
Судом установлено, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись зарезала сожителя и его брата. Тела погибших она спрятала в выгребной яме туалета. При этом знакомым она говорила, что они уехали на заработки. Для подтверждения этой версии она сожгла паспорта и трудовые книжки погибших.
Суд приговорил её к 14 годам и 1 месяцу колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Жительницу Бурятии осудили за двойное убийство
Происшествия, Фото:
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