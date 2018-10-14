Жительницу Бурятии осудили за двойное убийство

Она убила двоих мужчин, а тела погибших она спрятала в выгребной яме



12 октября 2018 года Верховным Судом Бурятии вынесен приговор в отношении жительницы Бурятии. Органами следствия она обвинялась в убийстве двоих, краже их паспортов и других важных личных документов.



Судом установлено, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись зарезала сожителя и его брата. Тела погибших она спрятала в выгребной яме туалета. При этом знакомым она говорила, что они уехали на заработки. Для подтверждения этой версии она сожгла паспорта и трудовые книжки погибших.



Суд приговорил её к 14 годам и 1 месяцу колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

