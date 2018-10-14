Житель Бурятии зарезал мужа сестры

Трагедия случилась во время распития алкоголя



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии от 2 октября 2018 года приговор районного суда от 9 августа 2018 года в отношении жителя республики оставлен без изменения.



Так, судом установлено, что, мужчина пришёл в гости к своей сестре, во время совместного застолья между сестрой и её супругом возник конфликт. Разозлившись на зятя, обидевшего его сестру, брат решил убить обидчика. Он схватил нож и нанёс два удара в грудь и живот потерпевшего. От полученных ранений последний скончался на месте.



- Несмотря на доводы осуждённого об отсутствии умысла на убийство, суд первой инстанции пришёл к верному выводу, что об умысле именно на убийство свидетельствует тяжесть повреждений, нанесение их с достаточной силой в место расположения жизненно-важного органа - в грудную клетку и живот потерпевшего, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.



Судебной коллегией назначенное наказание признано справедливым и соразмерным содеянному. Убийцу приговорили к 8 годам колонии строго режима.

