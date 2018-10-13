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Жителя Бурятии поймали на перевозке наркотиков

Жителя Бурятии поймали на перевозке наркотиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина в наркотическом опьянении перевозил крупную партию марихуаны и гашиша

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Слюдянского района в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» выявляют подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. 
 
Накануне на стационарном посту полиции «Рубеж» инспекторы ДПС остановили пассажирский микроавтобус «Hyundai County», следовавший по маршруту «Аршан-Слюдянка».

Инспекторы ГИБДД обратили внимание на одного из пассажиров, который предположительно мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Подозрений полицейских оказались верными. Далее при осуществлении личного досмотра при понятых в кармане куртки 29-летнего жителя Бурятии был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли, а из его рюкзака сотрудники ОМВД изъяли ещё один пакет с большим количеством наркотического вещества.

Экспертиза установила, что изъятым является гашиш. Как оказалось, в рюкзаке мужчина вёз еще более килограмма марихуаны. Пассажир привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчина пояснил полицейским, что ехал в гости к родственнице, а наркотики приобрёл и хранил для собственного употребления. Ранее он был судим по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Ночью в Байкальске дорожные полицейские остановили автомобиль «Тойота Калдина», за рулём которого находился 21-летний местный житель, неоднократно ранее привлекавшийся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В ходе досмотра в иномарке обнаружен полимерный мешок из-под сахара с веществом растительного прохождения со специфическим запахом и полиэтиленовый пакет с веществом зелёного цвета.

Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами марихуаной и маслом каннабиса (гашишное масло), общим весом около 2 килограммов, что является крупным размером. Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения у водителя «Тойоты». Вместе с ним в салоне машины находились двое его приятелей, которые также привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования.

В обоих случаях следователямиотдела МВД России по Слюдянскому по возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». За совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
наркотики
 
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