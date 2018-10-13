В Бурятии женщина вонзила нож в сожителя

Всё произошло после пьяной ссоры
Днём 12 октября в медицинское учреждение Мухоршибирского района доставлен 52-летний мужчина с проникающим ранением брюшной полости.
В результате проведения оперативных мероприятий установлено, что повреждение мужчина получил у себя дома. В ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры ножевое ранение нанесла сожительница, не работающая, ранее судимая за аналогичное преступление 47-летняя жительница села Мухоршибирь.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает МВД республики.
Всё произошло после пьяной ссоры
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