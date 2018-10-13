В Сибири на совращавшую школьника учительницу возбудили дело

Интимный подтекст
Напомним, в городе Канске Красноярского края 30-летняя учительница английского языка предлагала секс школьнику, который вдвое младше неё. Педагог отправляла юноше фотографии интимного содержания.
Женщина устроилась в школу с начала этого учебного года. Уже 24 сентября она спрашивает у парня, в каком возрасте тот потерял девственность.
«А вот это уже личное», - отвечал молодой человек.
«Я скажу, как есть, - я хочу быть с тобой. Я понимаю, что у меня шансов ноль. И проблем куча. Я смотрю на тебя и с ума схожу. Даже спать не могу. Всё думаю о теме. Мне плевать, что ты - троечник. Я даже могу уйти с работы, чтобы быть рядом с тобой», - признавалась учительница.
«Только этого мне сейчас не хватало», - отвечал школьник.
«Ладно. Забудь. Я тебе этого не говорила. Сделаем вид, что это был сон, и я проснулась. Хочу целовать тебя в губы по-настоящему. Хочу ласкать тебя языком. Хочу снять с тебя рубашку и прикоснуться к твоей груди. Спать не могу. Есть не могу. Жить не могу. Ты стоишь перед глазами. Такое со мной в первый раз», - продолжала учительница.
Уголовное дело
После этого, в следственные органы поступило сообщение переписке. По данному факту следственным отделом по Канскому району Главного следственного управления Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Канска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (развратные действия) УК РФ.
По предварительным данным, с 1 сентября подозреваемая была принята на работу в СОШ № 6 города Канска учителем английского языка. В один из дней сентября она написала сообщение 15-летнему ученику, который вступил с ней в диалог. Переписка между ними длилась несколько дней, в ходе чего учительница сообщила подростку о своей симпатии, но при этом не предлагала напрямую вступить с ней в интимную связь, отмечает СУ СКР Красноярского края.
Однако, подросток воспринял её слова как намёк на интимные отношения и попросил больше ему не писать, после этого переписка между ними прекратилась. В настоящее время учительница опрошена, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза, для квалифицированного анализа текста переписки назначена лингвистическая экспертиза.
В управление образования города Канска подготовлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.