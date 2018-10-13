В Сибири на совращавшую школьника учительницу возбудили дело



После этого, в следственные органы поступило сообщение переписке. По данному факту следственным отделом по Канскому району Главного следственного управления Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Канска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (развратные действия) УК РФ.



По предварительным данным, с 1 сентября подозреваемая была принята на работу в СОШ № 6 города Канска учителем английского языка. В один из дней сентября она написала сообщение 15-летнему ученику, который вступил с ней в диалог. Переписка между ними длилась несколько дней, в ходе чего учительница сообщила подростку о своей симпатии, но при этом не предлагала напрямую вступить с ней в интимную связь, отмечает СУ СКР Красноярского края.



Однако, подросток воспринял её слова как намёк на интимные отношения и попросил больше ему не писать, после этого переписка между ними прекратилась. В настоящее время учительница опрошена, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза, для квалифицированного анализа текста переписки назначена лингвистическая экспертиза.



В управление образования города Канска подготовлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.