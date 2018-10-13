Ангарчанин неделю переводил мошенникам деньги





Когда же стоимость услуг специалистов, страховки, оформления документов и банковской ячейки достигла 355 тысяч рублей, потерпевший решил обратиться в полицию. Уже установлено, что телефонные номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.



Ещё один 29-летний мужчина переправил 30 тысяч рублей аферисту за освобождение от уголовной ответственности родственника, попавшего в ДТП. Позже он выяснил, что брат находится в другом регионе и никаких проблем с законом не имеет.



Управление МВД России по Ангарскому городскому округу обращается к жителям округа быть бдительными. Предпринимайте все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями, как поступить в данной ситуации, не предпринимайте никаких поспешных действий самостоятельно.



Помните, что зачастую мошенники - умелые психологи, манипулирующие вашим эмоциональным состоянием. Их главная цель – обмануть как можно больше доверчивых граждан и заполучить денежные средства.



Полиция призывает не переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомцев. Помните, если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщите о данном факте, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился 71-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Пенсионер рассказал полицейским, что в конце августа ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником юридической компании и сообщил, что ангарчанину полагается денежная компенсация за ранее приобретённые некачественные лекарства. Однако мужчине необходимо было оплатить различные услуги, связанные с оформлением выплаты.Для мужчины была организована цепочка звонков от разных «должностных лиц». Это и заставило его поверить в реальность грядущей компенсации. В течение двух недель мужчина переводил деньги на разные счета, указанные злоумышленниками.