Читинец стащил телефон из детской раздевалки

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении смартфона



В отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите поступило сообщение от 57-летней местной жительницы, которая рассказала о краже телефона «Самсунг» совершённой в одном из дошкольных образовательных учреждений. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевшая, одевая своего ребёнка в раздевалке, оставила мобильный телефон на кабинке и ушла, а вернувшись, обнаружила пропажу.



В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 45-летний отец другого ребёнка, который накануне пришёл за ним. Увидев лежащий телефон, у злоумышленника возник умысел на совершение хищения. Похищенный телефон изъят и возвращён потерпевшей.



В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.