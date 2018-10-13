Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении смартфона
В отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите поступило сообщение от 57-летней местной жительницы, которая рассказала о краже телефона «Самсунг» совершённой в одном из дошкольных образовательных учреждений. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевшая, одевая своего ребёнка в раздевалке, оставила мобильный телефон на кабинке и ушла, а вернувшись, обнаружила пропажу.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 45-летний отец другого ребёнка, который накануне пришёл за ним. Увидев лежащий телефон, у злоумышленника возник умысел на совершение хищения. Похищенный телефон изъят и возвращён потерпевшей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец стащил телефон из детской раздевалки
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