В Улан-Удэ правительственный внедорожник попал в ДТП

«Лэнд Крузер» перевернулся после столкновения с «БМВ»
Накануне вечером в Улан-Удэ на пересечении улиц Сахьяновой и Боевая произошло ДТП. Там столкнулись правительственный внедорожник «Лэнд Крузер» с номерами «ТТ» и «БМВ».
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. После столкновения «Лэнд Крузер» перевернулся и встал на бок.
В городской сводке о данном инциденте не сообщается, однако, по словам очевидцем, авария не обошлась без пострадавших.
- Видела их. Стояло два экипажа ГИБДД, и скорая подъезжала. Надеюсь что с людьми всё хорошо, - рассказала улан-удэнка.
Как сообщал «Байкал-Dailу»
, месяц назад в ДТП попала машина мэра Улан-Удэ Александра Голкова. В небольшом столкновении с легковушкой обошлось без серьёзных последствий, градоначальника в момент столкновения в машине не было.
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