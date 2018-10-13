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В Улан-Удэ правительственный внедорожник попал в ДТП

В Улан-Удэ правительственный внедорожник попал в ДТП
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ
«Лэнд Крузер» перевернулся после столкновения с «БМВ»

Накануне вечером в Улан-Удэ на пересечении улиц Сахьяновой и Боевая произошло ДТП. Там столкнулись правительственный внедорожник «Лэнд Крузер» с номерами «ТТ» и «БМВ».

Автомобили получили серьёзные механические повреждения. После столкновения «Лэнд Крузер» перевернулся и встал на бок. 



В городской сводке о данном инциденте не сообщается, однако, по словам очевидцем, авария не обошлась без пострадавших.

- Видела их. Стояло два экипажа ГИБДД, и скорая подъезжала. Надеюсь что с людьми всё хорошо, - рассказала улан-удэнка.

Как сообщал «Байкал-Dailу», месяц назад в ДТП попала машина мэра Улан-Удэ Александра Голкова. В небольшом столкновении с легковушкой обошлось без серьёзных последствий, градоначальника в момент столкновения в машине не было.
ДТП
 
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