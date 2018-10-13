В Улан-Удэ правительственный внедорожник попал в ДТП









В городской сводке о данном инциденте не сообщается, однако, по словам очевидцем, авария не обошлась без пострадавших.



- Видела их. Стояло два экипажа ГИБДД, и скорая подъезжала. Надеюсь что с людьми всё хорошо, - рассказала улан-удэнка.



Как

В городской сводке о данном инциденте не сообщается, однако, по словам очевидцем, авария не обошлась без пострадавших.- Видела их. Стояло два экипажа ГИБДД, и скорая подъезжала. Надеюсь что с людьми всё хорошо, - рассказала улан-удэнка.Как сообщал «Байкал-Dailу» , месяц назад в ДТП попала машина мэра Улан-Удэ Александра Голкова. В небольшом столкновении с легковушкой обошлось без серьёзных последствий, градоначальника в момент столкновения в машине не было.

Накануне вечером в Улан-Удэ на пересечении улиц Сахьяновой и Боевая произошло ДТП. Там столкнулись правительственный внедорожник «Лэнд Крузер» с номерами «ТТ» и «БМВ».Автомобили получили серьёзные механические повреждения. После столкновения «Лэнд Крузер» перевернулся и встал на бок.