В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге













Вокруг него столпились люди, автомобилисты начали сигналить. Обеспокоенная улан-удэнка сняла происходящее на камеру телефона.



- Он жив? Жив? Скорую надо вызвать, скорую… - кричала она.



По всей вероятности, рядом с лежащим мужчиной стояли его приятели. Между ними произошла ссора и они начали драку там же, на дороге. Вскоре дерущиеся переместились на остановку. Вокруг него столпились люди, автомобилисты начали сигналить. Обеспокоенная улан-удэнка сняла происходящее на камеру телефона.- Он жив? Жив? Скорую надо вызвать, скорую… - кричала она.По всей вероятности, рядом с лежащим мужчиной стояли его приятели. Между ними произошла ссора и они начали драку там же, на дороге. Вскоре дерущиеся переместились на остановку.



























Мимо проезжал мужчина на светлой иномарке. Он остановился, небрежно схватил лежащего пьяного за руку, оттащил в пешеходную зону и уехал. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».



Запись вызвала волну негодования среди жителей Бурятии. Комментаторы также обвинили оператора, что она не позвала на помощь медиков. Девушка объяснила, почему не сделала этого.



- Я хотела вызвать, но вовремя поняла, что он просто был просто слишком пьяный; зачем вызывать скорую помощь? И м итак хватает вызовов, они бы просто приехали и уехали обратно, поскольку он в нетрезвом состоянии, а скорая помощь - это не вытрезвитель! – объяснила горожанка.













«Нет слов», «В Улан-Удэ что вообще происходит? Видео выкладывают одно хлеще другого», «Ужас конечно», «Улан-Удэ - большая деревня, а люди, оказывается, настолько озверели, просто нет слов…», «Пить меньше надо», пишут пользователи Интернета.



Видео просмотрели около 40 тысяч раз.

«Нет слов», «В Улан-Удэ что вообще происходит? Видео выкладывают одно хлеще другого», «Ужас конечно», «Улан-Удэ - большая деревня, а люди, оказывается, настолько озверели, просто нет слов…», «Пить меньше надо», пишут пользователи Интернета.Видео просмотрели около 40 тысяч раз.

Накануне в Улан-Удэ на остановке «Бурводстрой» пьяный мужчина стал объектом всеобщего внимания. Не заметить его было трудно, поскольку мертвецки пьяный горожанин «от бессилия» упал на проезжую часть.