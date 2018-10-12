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В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге

В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге
Происшествия, 
Сильно пьяный мужчина упал на проезжую часть и лежал несколько минут

Накануне в Улан-Удэ на остановке «Бурводстрой» пьяный мужчина стал объектом всеобщего внимания. Не заметить его было трудно, поскольку мертвецки пьяный горожанин «от бессилия» упал на проезжую часть. 




Вокруг него столпились люди, автомобилисты начали сигналить. Обеспокоенная улан-удэнка сняла происходящее на камеру телефона.

- Он жив? Жив? Скорую надо вызвать, скорую… - кричала она.

По всей вероятности, рядом с лежащим мужчиной стояли его приятели. Между ними произошла ссора и они начали драку там же, на дороге. Вскоре дерущиеся переместились на остановку.







Мимо проезжал мужчина на светлой иномарке. Он остановился, небрежно схватил лежащего пьяного за руку, оттащил в пешеходную зону и уехал. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».

Запись вызвала волну негодования среди жителей Бурятии. Комментаторы также обвинили оператора, что она не позвала на помощь медиков. Девушка объяснила, почему не сделала этого.

- Я хотела вызвать, но вовремя поняла, что он просто был просто слишком пьяный; зачем вызывать скорую помощь? И м итак хватает вызовов, они бы просто приехали и уехали обратно, поскольку он в нетрезвом состоянии, а скорая помощь - это не вытрезвитель! – объяснила горожанка.




«Нет слов», «В Улан-Удэ что вообще происходит? Видео выкладывают одно хлеще другого», «Ужас конечно», «Улан-Удэ - большая деревня, а люди, оказывается, настолько озверели, просто нет слов…», «Пить меньше надо», пишут пользователи Интернета.

Видео просмотрели около 40 тысяч раз. 
драка
 
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