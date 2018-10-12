Ранее он был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков
Сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии около дома на улице Бабушкина задержали 53-летнего гражданина. У него было обнаружено и изъято более 1,5 килограммов марихуаны. При этом сам мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.
Подозреваемый - разнорабочий, ранее был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ у рабочего изъяли свыше 1,5 кг марихуаны
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ранее он был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков
Бетономешалка рухнула на легковушку. ФОТО с места ЧП
Стали известны подробности крупного пожара в Саган-Нуре
18-летнюю воровку быстро нашли. ВИДЕО
Наезд произошёл в тёмное время суток
Большой медведь задрал несколько собак в посёлке под Иркутском
Огонь охватил помещения АО «Разрез Тугнуйский»
В прошлом году в дорожных авариях погибло на 13 человек больше
Машину мыл житель Слюдянки
Она нанимала на работу «мёртвые души»
В Чите в суд направлено уголовное дело о получении ребёнком травмы на развлекательном аттракционе
Раскрываемость преступлений составляет более 50%
Её ищут со вчерашнего дня
Вспыхнул светильник в спортзале
Происшествия, 11.10.2018
С начала текущего года на дорогах Иркутской области выявили свыше пьяных 14800 водителей