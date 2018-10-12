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В Улан-Удэ у рабочего изъяли свыше 1,5 кг марихуаны

Происшествия, 
Ранее он был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков

Сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии около дома на улице Бабушкина задержали 53-летнего гражданина. У него было обнаружено и изъято более 1,5 килограммов марихуаны. При этом сам мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемый - разнорабочий, ранее был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
марихуана
 
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