В Улан-Удэ у рабочего изъяли свыше 1,5 кг марихуаны

Ранее он был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков



Сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии около дома на улице Бабушкина задержали 53-летнего гражданина. У него было обнаружено и изъято более 1,5 килограммов марихуаны. При этом сам мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.



Подозреваемый - разнорабочий, ранее был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

