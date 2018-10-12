В Бурятии водителя накажут за мытьё машины в нацпарке

Машину мыл житель Слюдянки



8 октября на реке Кыренка в Тункинском районе Бурятии задержали 25-летнего жителя города Слюдянка, который на берегу водоёма мыл машину.



На место выехал представитель национального парка «Тункинский».



- Нарушитель объяснить своих действий не смог. В отношении него был составил протокол на месте, - сообщили в пресс-службе нацпарка.



За нарушение Водного кодекса России парню грозит штраф до 4 тысяч рублей.

