Машину мыл житель Слюдянки
8 октября на реке Кыренка в Тункинском районе Бурятии задержали 25-летнего жителя города Слюдянка, который на берегу водоёма мыл машину.
На место выехал представитель национального парка «Тункинский».
- Нарушитель объяснить своих действий не смог. В отношении него был составил протокол на месте, - сообщили в пресс-службе нацпарка.
За нарушение Водного кодекса России парню грозит штраф до 4 тысяч рублей.
В Бурятии водителя накажут за мытьё машины в нацпарке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В прошлом году в дорожных авариях погибло на 13 человек больше
Машину мыл житель Слюдянки
Она нанимала на работу «мёртвые души»
В Чите в суд направлено уголовное дело о получении ребёнком травмы на развлекательном аттракционе
Раскрываемость преступлений составляет более 50%
Её ищут со вчерашнего дня
Вспыхнул светильник в спортзале
С начала текущего года на дорогах Иркутской области выявили свыше пьяных 14800 водителей
Они гостили у родственников
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Акт вандализма произошёл в Тайшете в ночь на 5 октября
В Кижингинском районе он спилил деревья на 140 тысяч рублей
Женщина перевела мошеннику на счёт 55 тысяч рублей
Республика заняла вторую строчку печального рейтинга
Они получили условные сроки