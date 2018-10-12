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В Забайкалье заведующая детсадом украла почти 1,5 млн

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Она нанимала на работу «мёртвые души»

В Приаргунском районе Забайкалья бывшая заведующая детским садом осуждена за совершение коррупционных преступлений.

С января 2013 года по декабрь 2016 года обвиняемая, фальсифицируя приказы и табели учёта рабочего времени, приняла на работу лиц, которые фактически не трудились и даже не знали о том, что являются работниками данного детского сада. Она похитила начисленную им заработную плату в размере более 870 тысяч рублей.

Кроме того, с апреля 2012 года по декабрь 2014 года она, подделывая подписи в платежных ведомостях о выдаче работникам детского сада стимулирующих выплат и заработной платы, присвоила денежные средства, принадлежащие 26 работникам, на общую сумму около 610 тыс. рублей.

С предъявленным обвинением подсудимая согласилась в полном объёме, свою вину признала.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком на 4 года.

Кроме того, суд запретил ей занимать определённые должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года, сообщает прокуратура Забайкальского края. 
присвоение с использованием служебного положения детские сады
 
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