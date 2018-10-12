В Забайкалье заведующая детсадом украла почти 1,5 млн

Она нанимала на работу «мёртвые души»



В Приаргунском районе Забайкалья бывшая заведующая детским садом осуждена за совершение коррупционных преступлений.



С января 2013 года по декабрь 2016 года обвиняемая, фальсифицируя приказы и табели учёта рабочего времени, приняла на работу лиц, которые фактически не трудились и даже не знали о том, что являются работниками данного детского сада. Она похитила начисленную им заработную плату в размере более 870 тысяч рублей.



Кроме того, с апреля 2012 года по декабрь 2014 года она, подделывая подписи в платежных ведомостях о выдаче работникам детского сада стимулирующих выплат и заработной платы, присвоила денежные средства, принадлежащие 26 работникам, на общую сумму около 610 тыс. рублей.



С предъявленным обвинением подсудимая согласилась в полном объёме, свою вину признала.



Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком на 4 года.



Кроме того, суд запретил ей занимать определённые должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года, сообщает прокуратура Забайкальского края.

