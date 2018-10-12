В Чите в суд направлено уголовное дело о получении ребёнком травмы на развлекательном аттракционе
Прокурор Центрального района Читы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В июле 2017 года 11-летняя девочка каталась на карте на автодроме, который находится на улице Красной Звезды.
Во время катания на карте длинные волосы девочки попали в движущиеся части механизма. Девочка сильно ударилась и получила закрытый компрессионный перелом грудных позвонков, грудины и ожог 2 степени кожи правой руки.
Перед предоставлением карта в прокат девочке оператор-контролёр не провёл инструктаж о правилах техники безопасности, не предоставил шлем, не обеспечил заправление под него кос девочки.
- Данное уголовное дело длительное время (4 месяца) не возбуждалось в связи с возникшим между правоохранительными органами спором о подследственности. Только после внесенного заместителем прокурора Забайкальского края Светланой Козловой требования в декабре 2017 года Следственным отделом по Центральному району Читы СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело, - уточнили в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы.
Санкция ч. 2 ст. 118 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В Чите девочка, чьи волосы затянуло в карт, получила серьёзные травмы
Происшествия, Фото:
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