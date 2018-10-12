Вспыхнул светильник в спортзале
Накануне днём в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате I-II вида (СКОШИ) на улице Мокрова в Улан-Удэ вспыхнул светильник в спортивном зале. На момент прибытия пожарных было слабое задымление в спортзале.
Самостоятельно эвакуировано администрацией 68 детей, 27 взрослых. Всего 95 человек.
Огонь уничтожил светильник. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.
Пламя потушили за 6 минут, было задействовано 14 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Из задымлённой спецшколы в Улан-Удэ эвакуировали 95 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 12.10.2018
Вспыхнул светильник в спортзале
С начала текущего года на дорогах Иркутской области выявили свыше пьяных 14800 водителей
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Акт вандализма произошёл в Тайшете в ночь на 5 октября
В Кижингинском районе он спилил деревья на 140 тысяч рублей
Женщина перевела мошеннику на счёт 55 тысяч рублей
Республика заняла вторую строчку печального рейтинга
Они получили условные сроки
Возбуждено уголовное дело
Его поймали на выходе
Мальчик состоит на учёте в ПДН
Женщина плутала по лесу всю ночь
Их нашли в машине гражданки Монголии. ВИДЕО
Уже неделю семья не выходит на связь
Ущерб от его действий составил свыше 53 тысяч рублей