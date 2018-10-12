Из задымлённой спецшколы в Улан-Удэ эвакуировали 95 человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Вспыхнул светильник в спортзале



Накануне днём в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате I-II вида (СКОШИ) на улице Мокрова в Улан-Удэ вспыхнул светильник в спортивном зале. На момент прибытия пожарных было слабое задымление в спортзале.



Самостоятельно эвакуировано администрацией 68 детей, 27 взрослых. Всего 95 человек.



Огонь уничтожил светильник. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.



Пламя потушили за 6 минут, было задействовано 14 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.





