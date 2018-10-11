Они гостили у родственников
Полицейским удалось разыскать пропавшую семью.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в полицию обратилась 63-летняя жительница села Горхон Заиграевского района. Она сообщила, что с 4 октября её родственники, семья из четырёх человек, двое из которых дети, проживающие в селе Илька, не выходят на связь.
Все четверо находились у родственников в селе Старая Курба. С ними все в порядке.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии нашлась пропавшая семья с двумя детьми
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