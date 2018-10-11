В Иркутске аферист обманул администратора ресторана

Женщина перевела мошеннику на счёт 55 тысяч рублей
Накануне в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась 29-летняя женщина с заявлением о хищении 55 тысяч рублей.
Администратору ресторана на служебный телефон позвонил неизвестный и сделал заказ на праздничный банкет. В ходе общения аферист убедил её перевести ему на счёт деньги, которые при встрече он обязательно вернёт. Между тем в назначенное время мероприятие не состоялось, а абонент стал недоступным.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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