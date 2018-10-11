В Бурятии ребёнок спалил кладовку

Мальчик состоит на учёте в ПДН



Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии произошло три пожара. Стали известны подробности возгораний. В посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района вспыхнула шлакоблочная кладовка. На момент прибытия первого подразделения горела крыша постройки. В результате пожара огнём уничтожена крыша на площади 12 квадратных метров. Причиной загорания стал поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



- Ребёнок, пробравшись на соседний участок, увидел горючие материалы и поджёг их, что в дальнейшем привело к распространению огня на постройку. Несовершеннолетний совершает поджог уже не в первый раз. Ранее он состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Материалы будут переданы в отдел ПДН -, рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Иволгинского и Тарбагатайского районов Антон Сибиряков.



В посёлке Новый Уоян Северобайкальского района загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. Огнём повреждена квартира изнутри на площади 70 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.



Уже ночью случай возгорания бани произошёл в посёлке Аршан Тункинского района. В результате пожара сгорела баня на площади 30 квадратных метров. В данном случае нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей рассматривается как одна из причин возгорания.



Специалисты МЧС напоминают, если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причинённый пожаром материальный ущерб.



