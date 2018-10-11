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В Бурятии пропала семья с двумя детьми

В Бурятии пропала семья с двумя детьми
Происшествия, 
Уже неделю семья не выходит на связь

10 октября 63-летняя жительница села Горхон позвонила в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району. Женщина сообщила, что с 4 октября её родственники, семья Бурхановых, проживающие в селе Илька, не выходят на связь.

Полиция приступила к розыску пропавших. 


фото - ориентировка МВД по Бурятии


Разыскиваются:

Бурханов Евгений Нургалитович, 1983 года рождения, европейской внешности, рост 170 см., на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы короткие чёрного цвета, глаза карие.

Бурханова Наталья Леонидовна, 1986 года рождения, европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы до плеч чёрного цвета. Предположительно, была одета в красное пальто.

Бурханов Кирилл Евгеньевич, 2007 года рождения, школьник

Бурханов Роман Евгеньевич, 2009 года рождения, учащийся школы.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по тел.: 8(30136) 4-13-71, 4-12-12 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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