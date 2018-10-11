В Бурятии пропала семья с двумя детьми









фото - ориентировка МВД по Бурятии





Разыскиваются:



Бурханов Евгений Нургалитович, 1983 года рождения, европейской внешности, рост 170 см., на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы короткие чёрного цвета, глаза карие.



Бурханова Наталья Леонидовна, 1986 года рождения, европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы до плеч чёрного цвета. Предположительно, была одета в красное пальто.



Бурханов Кирилл Евгеньевич, 2007 года рождения, школьник



Бурханов Роман Евгеньевич, 2009 года рождения, учащийся школы.



При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по тел.: 8(30136) 4-13-71, 4-12-12 или 102 (112).



10 октября 63-летняя жительница села Горхон позвонила в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району. Женщина сообщила, что с 4 октября её родственники, семья Бурхановых, проживающие в селе Илька, не выходят на связь.Полиция приступила к розыску пропавших.