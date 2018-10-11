Забайкалец украл трёх лошадей

Двух он успел забить, а мясо продать. Ещё одного коня мужчина продал неизвестным лицам





В минувшую среду один из жителей села Новоказачинск сообщил сотрудникам МО МВД России «Акшинский» о пропаже трёх лошадей, которые находились на вольном выпасе.





Сотрудники полиции установили свидетелей, которые рассказали, что накануне неизвестный мужчина продавал мясо конины, не имея при этом собственного хозяйства. Злоумышленник был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель соседнего села, который признался в совершении преступления.





Установлено, что подозреваемый незаконно увёл из табуна трёх лошадей. Двух он успел забить, а мясо продать. Ещё одного коня мужчина продал неизвестным лицам.





В настоящее время принимаются меры по изъятию животного. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.