Сотрудники полиции легко вычислили подозреваемого
В отдел полиции в Борзе обратилась местная жительница, из надворных построек которой украли три алюминиевые фляги, кухонную утварь и строительные инструменты. Похищенное имущество потерпевшая оценила в 16 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили следы, предположительно от садовой тележки. Сотрудники полиции отправились по следам, которые помогли им выйти на подозреваемого.
Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов житель Борзи. Похищенные вещи полицейские обнаружили в одном из заброшенных гаражей. Всё имущество изъято и возращено потерпевшей.
В настоящее время в отношении борзинца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье преступника нашли по следам от тележки
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