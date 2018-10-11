В Забайкалье преступника нашли по следам от тележки

Сотрудники полиции легко вычислили подозреваемого



В отдел полиции в Борзе обратилась местная жительница, из надворных построек которой украли три алюминиевые фляги, кухонную утварь и строительные инструменты. Похищенное имущество потерпевшая оценила в 16 тысяч рублей.



Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили следы, предположительно от садовой тележки. Сотрудники полиции отправились по следам, которые помогли им выйти на подозреваемого.



Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов житель Борзи. Похищенные вещи полицейские обнаружили в одном из заброшенных гаражей. Всё имущество изъято и возращено потерпевшей.



В настоящее время в отношении борзинца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



