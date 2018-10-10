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Житель Иркутской области убил приятеля одним ударом кухонного ножа

Происшествия, 
Тайшетский городской суд вынес приговор местному жителю, по чьей вине погиб мужчина

В феврале 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего с приятелем конфликта вооружился кухонным ножом. Нападавший нанёс удар в область брюшной полости, от которого приятель погиб.

- На протяжении всего судебного заседания подсудимый активно защищался от предъявленного обвинения, отрицая свою вину. Стороной защиты выдвинуты версии о необходимой обороне и неосторожном причинении смертельного ранения, заявлены многочисленные ходатайства о признании практически всех показаний свидетелей и письменных доказательств недопустимыми в связи с допущенными нарушениями действующего процессуального законодательства при производстве следственных действий, - сообщают в прокуратуре.

Однако вина подсудимого была установлена и доказана в суде. Доказательства, представленные стороной защиты, были проанализированы и отвергнуты судом как несостоятельные.

Суд признал мужчины виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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