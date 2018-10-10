Он обвиняется в мошенничестве
В Джидинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении одного из бывших глав сельского поселения. Дело было возбуждено по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Как установило следствие, в 2017 году мужчина, будучи главой поселения, вопреки решению сельского схода об использовании бюджетных средств на благоустройство села, похитил более 50 тысяч рублей бюджетных денег. Их он израсходовал на свои нужды.
В настоящее время следствие продолжается.
В Бурятии бывший глава села прикарманил бюджетные деньги
Происшествия, Фото:
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