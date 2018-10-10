В Иркутске сгорел цех по производству бетону









В Иркутске на улице 2-я Батарейная ведётся проливка и разбор строительных конструкций цеха по производству бетонных изделий на площади около 1200 квадратных метров.Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарный связи в половине третьего часа ночи. На момент прибытия первых пожарных подразделений каркасное здание, обшитое металлическим профилем, горело внутри по всей площади.- Пожар был обнаружен слишком поздно, огонь распространился на большую площадь по деревянному каркасу и горючему утеплителю, при этом здание не было обесточено. Через строение проходили электросети высокого напряжения. Прибывшие специалисты электросетевой компании обесточили здание и примерно спустя час пожар был локализован, угроза распространения была снята. Открытое горение ликвидировано в 4 часа утра, - прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мужчинкин.В ликвидации последствий пожара задействованы 30 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники.В настоящее время причины пожара и его обстоятельства выясняют сотрудники Испытательной пожарной лаборатории и отдела надзорной деятельности. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.