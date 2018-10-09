Песня улан-удэнских панков попала в список экстремистских материалов





Дань памяти «Углу» отдал в своём последнем клипе известный рэпер Хаски, уроженец Улан-Удэ. В его клипе на трек «Поэма о Родине» внимательные поклонники смогут найти несколько отсылок к творчеству «Оргазма Нострадамуса».

Песня культовой для Бурятии панк-группы «Оргазм Нострадамуса» «*** тинейджера» включена в список экстремистских материалов под номером 4508. Песня внесена в список 21 сентября. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд города Красноярск.Теперь данная песня запрещена к распространению. Поводом для запрета стало не только её название, призывающее к насилию, но и припев, в котором на русском и английском языке звучит же тот призыв.Песня из Бурятии впервые попала в федеральный список экстремистских материалов. Прежде туда включались лишь изображения, обнаруженные на страницах пользователей «Вконтакте» из Улан-Удэ. Среди них – картинки издевательств над Иисусом Христом, оскорбления по национальным признакам и религиозным верованиям, изображения с использованием фашистской символики. Решением Советского районного суда Улан-Удэ от 2016 года экстремистской также признана одна книга автора Саида бин Али бин Вахф аль-Кахтани.Группа «Оргазм Нострадамуса» была образована в 1995 году, идейным вдохновителем и лидером стал Алексей «Угол» Фишев. Первоначально называлась «Грехи Нострадамуса». Группа находилась в авангарде так называемого «Движения Гидроцефалов», ведущего за собой экстремальных музыкантов, поэтов и художников, не вписывающихся в социум.До 1997 года все концерты группы проходили только в Улан-Удэ, но после выхода первого альбома «Восхождение к безумию» «Оргазм Нострадамуса» стали приглашать на панк-фестивали и сольные выступления в разные города России. Выпущено пять полноценных альбомов.Осенью 2003 года планировалось масштабное турне по городам России и ближнего зарубежья, а также сольные концерты и запись новых альбомов. Однако в ноябре 2003 года в Санкт-Петербурге умер из-за остановки сердца Алексей Фишев.