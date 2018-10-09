Раскрыть преступление удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения
Ежедневно в полицию поступает информация о кражах имущества из ТЦ.
За 9 месяцев этого года подразделениями дознания республики расследовано около 1300 краж чужого имущества, из них более 200 - из торговых точек. При этом чаще всего злоумышленниками выступают молодые люди, которые похищают вещи из магазинов одежды и обуви. Также среди подозреваемых - граждане среднего и пенсионного возраста, среди объектов краж - продукты питания, цифровая техника.
В августе в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о краже зимней куртки из салона меховых изделий. Факт преступления был выявлен сотрудниками торговой точки в ходе проведённой ревизии. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей.
Отсмотрев запись с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и затем задержали подозреваемую - ранее не судимую 40-летнюю горожанку. Женщина вину признала.
Запись с камеры видеонаблюдения помогает не только оперативно раскрыть преступление, но и является весомым доказательством вины подозреваемого. Оборудованность торговых залов камерами видеофиксации – это один из факторов, способствующий сохранности имущества, сообщает сообщает пресс-служба МВД по республике.
Полиция Бурятии обращается к собственникам магазинов с призывом оборудовать их камерами видеонаблюдения и позаботиться о техническом сопровождении уже установленных камер.
Улан-удэнка украла из магазина куртку
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