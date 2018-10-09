В Забайкалье неизвестный выпотрошил 8 котов

Возбуждено уголовное дело



В июне этого года к полицейским обратился житель города Могоча с заявлением о привлечении к ответственности людей, похитивших кота. Труп животного впоследствии был обнаружен на территории гаражного кооператива города.



На месте происшествия полицейские обнаружили трупы 8 котов и кошек с признаками насильственной смерти. Здесь же нашли нож и верёвку с петлёй.



- Несмотря на явные признаки преступления, органом дознания вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



После прокурорского вмешательства было возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных».



Сейчас уголовное дело находится в производстве, устанавливаются обстоятельства и подозреваемые. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в межрайонной прокуратуре.

