Возбуждено уголовное дело
В июне этого года к полицейским обратился житель города Могоча с заявлением о привлечении к ответственности людей, похитивших кота. Труп животного впоследствии был обнаружен на территории гаражного кооператива города.
На месте происшествия полицейские обнаружили трупы 8 котов и кошек с признаками насильственной смерти. Здесь же нашли нож и верёвку с петлёй.
- Несмотря на явные признаки преступления, органом дознания вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
После прокурорского вмешательства было возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных».
Сейчас уголовное дело находится в производстве, устанавливаются обстоятельства и подозреваемые. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в межрайонной прокуратуре.
В Забайкалье неизвестный выпотрошил 8 котов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он признался в 20 аферах
Во время распития спиртных напитков у жителей Ангарска начался конфликт
Возбуждено уголовное дело
Изъято примерно столько же патронов
Иркутянин продавал игровой аккаунт
Рассыпавшиеся доски заблокировали проезжую часть
В полицию обратились 14 обманутых клиентов
В этом году изъяты десятки банкнот номиналом пять тысяч рублей
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются
Мужчина ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД
Сейчас уточняется количество пострадавших школьниц и степень тяжести причинённого им вреда здоровью
Он напал на него в подъезде
Отсечённую на поле руку привезли в сумке со льдом
Организация незаконно привлекала деньги населения путём займов под проценты
Пешеход умер на месте