Он разбил окно в её дачном доме
Днём 6 октября в дежурную часть посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии обратилась 69-летняя жительница с заявлением о краже. Пенсионерка сообщила, что с 13:00 до 14:30 неизвестный разбил окно в её дачном домике и украл шуруповёрт, сотовый телефон и 2 тысячи рублей. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу,40-летний житель села Новоильинск.
Похищенное изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у пенсионерки шуруповёрт и деньги
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