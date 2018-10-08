В Бурятии 8 лет безуспешно ищут мужчину

Он поехал в Улан-Удэ и пропал
В производстве следователей СУ СКР по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Халудорова Эдуарда Сыбык-Доржиевича, 30.11.1970 года рождения.
Весной 2010 года Халудоров вышел из дома в селе Усть-Брянь Заиграевского района и не вернулся. Он собирался ехать в Улан-Удэ. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы пропавшего: на вид 50 лет, азиатской внешности, рост около 165-170 см., среднего телосложения, волосы черные.
Особые приметы: на шее в области кадыка имеется большое родимое пятно коричневого цвета, правый кулак больше левого, под левым глазом имеются 2 родинки размерами со спичечную головку.
На момент исчезновения был одет: чёрная куртка с капюшоном, чёрные брюки, обувь чёрного цвета, шапка чёрная.
Просьба, всем, кто обладает информацией о месте нахождения мужчины сообщать в полицию по телефону 102.
Ориентировка на пропавшего размещена также на сайте СУ СКР по Республике Мордовия.
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