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В Бурятии 8 лет безуспешно ищут мужчину

В Бурятии 8 лет безуспешно ищут мужчину
Происшествия, 
Он поехал в Улан-Удэ и пропал

В производстве следователей СУ СКР по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Халудорова Эдуарда Сыбык-Доржиевича, 30.11.1970 года рождения.

Весной 2010 года Халудоров вышел из дома в селе Усть-Брянь Заиграевского района и не вернулся. Он собирался ехать в Улан-Удэ. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 50 лет, азиатской внешности, рост около 165-170 см., среднего телосложения, волосы черные.

Особые приметы: на шее в области кадыка имеется большое родимое пятно коричневого цвета, правый кулак больше левого, под левым глазом имеются 2 родинки размерами со спичечную головку.

На момент исчезновения был одет: чёрная куртка с капюшоном, чёрные брюки, обувь чёрного цвета, шапка чёрная.

Просьба, всем, кто обладает информацией о месте нахождения мужчины сообщать в полицию по телефону 102.

Ориентировка на пропавшего размещена также на сайте СУ СКР по Республике Мордовия.
пропавшие без вести
 
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