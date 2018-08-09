За сутки потушили возгорания на 6,3 га
За минувшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 6,3 га, покрытых лесом, и три не лесных гектара: два очага в Братском районе и один в Усть-Илимском. Сегодня продолжается тушение ещё трёх возгораний общей площадью 14 га, они зарегистрированы накануне: два в Чунском районе и один в Усть-Кутском.
На ликвидации пожаров 8 августа было задействовано 20 сотрудников лесной охраны, 26 мобилизованных граждан и 18 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли два самолёта Ан-2 и пять легкомоторных самолётов. Общий налёт авиационной техники составил 24 часа 10 минут.
В зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 10 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов – 11 042 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности данные пожары не обслуживаются, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
13 лесных пожаров действует в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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