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В Иркутской области осудили шутника за ложное сообщение о бомбе

В Иркутской области осудили шутника за ложное сообщение о бомбе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина позвонил на номер «112»

2 августа Братский суд постановил приговор мужчине, который совершил ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина в состояние опьянения позвонил на номер «112» Единой дежурной диспетчерской службы Братска и сообщил дежурному диспетчеру о якобы готовящемся взрыве, а именно: «Я под Хлорный завод бомбу положил!».

В результате этого правоохранительные органы проверили информацию, она оказалась ложной. Осуждённый в судебном заседании признал свою вину полностью.

Суд постановил обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, установив ограничения: не посещать места проведения массовых и иных мероприятий в пределах Братска и не участвовать в них, не выезжать, не изменять место жительства.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.
 
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