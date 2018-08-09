В Иркутской области осудили шутника за ложное сообщение о бомбе

Пьяный мужчина позвонил на номер «112»



2 августа Братский суд постановил приговор мужчине, который совершил ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина в состояние опьянения позвонил на номер «112» Единой дежурной диспетчерской службы Братска и сообщил дежурному диспетчеру о якобы готовящемся взрыве, а именно: «Я под Хлорный завод бомбу положил!».



В результате этого правоохранительные органы проверили информацию, она оказалась ложной. Осуждённый в судебном заседании признал свою вину полностью.



Суд постановил обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, установив ограничения: не посещать места проведения массовых и иных мероприятий в пределах Братска и не участвовать в них, не выезжать, не изменять место жительства.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

