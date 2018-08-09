Пенсионерка хотела вернуть переплату за услуги
С заявлением в отдел полиции по Чите обратилась 70-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили её деньги. Установили, что пенсионерке позвонил мужчина, представился оператором сотовой связи и сообщил, что на её абонентском номере имеется переплата за использование услуг сотовой связи.
После этого он предложил произвести возврат средств. Для этого попросил продиктовать данные банковской карты и код из подтверждающего сообщения. Не подозревая обмана, доверчивая женщина предоставила злоумышленникам доступ к онлайн-банку. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.
Позже потерпевшая отметила, что знала про такой вид мошенничества, однако, когда столкнулась, не смогла вовремя распознать преступный замысел. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Стражи порядка просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Все вопросы, касающиеся получения компенсаций и перерасчётов, необходимо решать лично в офисах учреждений и организаций или по официальным телефонам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Лже-оператор сотовой связи обчистил карту пожилой читинки
Происшествия, Фото:
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