Иркутские наркоторговцы отмыли более миллиона рублей

Лидеру ОПГ за это грозит крупный штраф



Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков при оперативном сопровождении наркополицейских города Зимы выявлен факт легализации денежных средств, предположительно добытых противоправным путём.



В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по частям 3 и 5 статьи 228.1 УК РФ по факту сбыта героина в особо крупном размере, стражи правопорядка выяснили, что основная фигурантка – 43-летняя жительница Зимы легализовала свыше миллиона рублей, полученных от продажи наркотиков.



Собрав достаточный объем доказательств, следователи возбудили новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём».



За это злоумышленнице грозит крупный штраф. А за незаконный сбыт героина – до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

