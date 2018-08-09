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В Улан-Удэ волонтёры разыскивают подростка

В Улан-Удэ волонтёры разыскивают подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он ушёл из дома 29 июля 
 
В столице Бурятии ищут 17-летнего Леонида Массальского, который 29 июля ушёл из дома, расположенного в ДНТ «Весна», и пропал без вести. 
 
Приметы: европейской внешности, рост 165 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. 

Был одет: футболка тёмно-синяя, шорты джинсовые светло-синие, кроссовки тёмно-синие. При себе имел рюкзак тёмно-синего цвета. 


Как сообщили «Байкал-Daily» в поисковом отряде имени Дамира Сагдеева, юноша ранее уходил из дома. Родственники написали заявление в полицию о том, что он пропал. 

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просят позвонить по телефонам: 102 (112) - полиция, 8(3012) 21-29-29 (дежурная часть), 8-9025-630-430 (волонтёры).   
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