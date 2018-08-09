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В Иркутске иностранного рабочего засыпало цементом

В Иркутске иностранного рабочего засыпало цементом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина погиб на месте

Следственным отделом по Ленинскому району города Иркутск СУ СКР по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Предварительным следствием установлено, накануне днём на одной из производственных баз по улице Полярная 25-летний гражданин Средней Азии, чистил резервуар перед разгрузкой цемента с пришедших вагонов, где его засыпало цементом. 



Мужчина скончался на месте. Известно, что иностранец находился по временной регистрации, официально трудоустроен не был.

- В настоящее время следователями СКР назначен ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе СУ СКР Иркутской области. 

смерть производство
 
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