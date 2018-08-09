В Бурятии две девочки разгуливали по железнодорожным путям

Детей заметили машинисты поездов



Как стало известно «Байкал-Daily», 7 августа в два часа дня в дежурную часть Улан-Удэнского линейного управления на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда. Он рассказал, что на перегоне «Лесовозный-Татаурово» около железнодорожных путей в одиночестве разгуливает ребёнок.



Ею оказалась 7-летняя девочка, проживающая в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии. 31-летнюю маму вскоре нашли и передали ребёнка.



- В отношении женщины составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию», - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



В тот же день, но уже в шесть часов вечера дежурная по железнодорожному переезду «Комушка» в Улан-Удэ сообщила полицейским, что у неё в помещении находится пятилетняя девочка. Малышка также разгуливала по рельсам в одиночестве без присмотра взрослых.



Как оказалось, девочка живёт неподалёку в ДНТ «Карнед». В отношении мамы составлен аналогичный протокол об административном правонарушении.



Как пояснили в пресс-службе ведомства, обе семьи полные и характеризуются как благополучные.

