Детей заметили машинисты поездов
Как стало известно «Байкал-Daily», 7 августа в два часа дня в дежурную часть Улан-Удэнского линейного управления на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда. Он рассказал, что на перегоне «Лесовозный-Татаурово» около железнодорожных путей в одиночестве разгуливает ребёнок.
Ею оказалась 7-летняя девочка, проживающая в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии. 31-летнюю маму вскоре нашли и передали ребёнка.
- В отношении женщины составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию», - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В тот же день, но уже в шесть часов вечера дежурная по железнодорожному переезду «Комушка» в Улан-Удэ сообщила полицейским, что у неё в помещении находится пятилетняя девочка. Малышка также разгуливала по рельсам в одиночестве без присмотра взрослых.
Как оказалось, девочка живёт неподалёку в ДНТ «Карнед». В отношении мамы составлен аналогичный протокол об административном правонарушении.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, обе семьи полные и характеризуются как благополучные.
В Бурятии две девочки разгуливали по железнодорожным путям
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража произошла ночью
Женщины решили продолжить застолье
Пожар удалось ликвидировать менее чем за час
Деньги от лже-сделок она забирала себе
Она оказалась в антирейтинге вместе с Забайкальем и республикой Тыва
Он спилил 6 сосен
Мужчина убил доской пьяного родственника знакомой
В аварии пострадал человек
Парни удирали на машине с четырьмя мешками марихуаны. ФОТО
МВД Бурятии проводит проверку
Вирус может быть опасным для людей и домашних животных
С её подачи поставщики завышали цену по договорам
В двух авариях участвовали пенсионеры
58 тысяч родственники откладывали на бурение скважины
Пожилую женщину с переломом госпитализировали в больницу