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В Бурятии из-за неосторожного курения сгорел дом

В Бурятии из-за неосторожного курения сгорел дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар удалось ликвидировать менее чем за час

В Гурульбе вечером 8 августа загорелся брусовой жилой дом. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Жилец дома самостоятельно эвакуировался до приезда пожарных. 

При пожаре никто не пострадал. Причины и место возникновения пожара установят после проведения пожарно-технической экспертизы. 

В результате пожара дом выгорел изнутри. Уничтожена крыша и закопчён пристрой. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час.
Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём. Небрежно брошенная спичка или не затушенная сигарета может обернуться бедой.

- Крайне опасно курить лёжа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постель, отсюда и возгорание. В этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом, - предупреждают спасатели.

Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101», сообщает пресс-служба МЧС по республике.
пожар
 
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