В Бурятии из-за неосторожного курения сгорел дом



При пожаре никто не пострадал. Причины и место возникновения пожара установят после проведения пожарно-технической экспертизы.



В результате пожара дом выгорел изнутри. Уничтожена крыша и закопчён пристрой. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час.

Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём. Небрежно брошенная спичка или не затушенная сигарета может обернуться бедой.



- Крайне опасно курить лёжа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постель, отсюда и возгорание. В этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом, - предупреждают спасатели.



Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101», сообщает пресс-служба МЧС по республике.



В Гурульбе вечером 8 августа загорелся брусовой жилой дом. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Жилец дома самостоятельно эвакуировался до приезда пожарных.