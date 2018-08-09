Инженер покупала для иркутского депо несуществующее имущество

Деньги от лже-сделок она забирала себе



Тайшетский городской суд Иркутской области рассмотрел уголовное дело в отношении ведущего инженера по снабжению вагонного ремонтного депо Тайшет АО «ВРК-1». Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.



Установили, что в октябре и ноябре 2016 года работница, используя своё служебное положение, составила подложные документы о якобы приобретении для нужд предприятия материальных ценностей, которые фактически не приобретались, и на основании этих документов похитила принадлежащие депо денежные средства в размере 100 тысяч рублей.



Суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы. При этом суд счёл возможным для исправления осуждённой назначенное ей наказание считать условным, установив испытательный срок в 2 года. Также, суд в полном объёме удовлетворил исковые требования АО «ВРК-1» о взыскании с осуждённой суммы похищенных ею денежных средств. Приговор в законную силу ещё не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

