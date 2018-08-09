В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли машину и бензопилу



В ходе патрулирования лесов Хандагатайского лесничества в Заиграевском районе была выявлена незаконная заготовка древесины.



В ходе осмотра было установлено, что правонарушителем спилено 6 сосен объёмом около 1 кубометра. Нанесённый лесному фонду ущерб составил менее 10 тысяч рублей.



У мужчины изъяты автомобиль УАЗ, бензопила и незаконно заготовленная древесина.



В отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в отдел МВД по Заиграевскому району.



В целом, средний объём одной незаконной рубки продолжает снижаться, если в 2017 году средний объём составил примерно 23 кубометра, то в этом году показатель снизился до 18 кубометров. Это говорит о более оперативном реагировании на незаконные рубки и о том, что лесная охрана выявляет незаконные рубки на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

