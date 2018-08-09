В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли машину и бензопилу

Он спилил 6 сосен
В ходе патрулирования лесов Хандагатайского лесничества в Заиграевском районе была выявлена незаконная заготовка древесины.
В ходе осмотра было установлено, что правонарушителем спилено 6 сосен объёмом около 1 кубометра. Нанесённый лесному фонду ущерб составил менее 10 тысяч рублей.
У мужчины изъяты автомобиль УАЗ, бензопила и незаконно заготовленная древесина.
В отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в отдел МВД по Заиграевскому району.
В целом, средний объём одной незаконной рубки продолжает снижаться, если в 2017 году средний объём составил примерно 23 кубометра, то в этом году показатель снизился до 18 кубометров. Это говорит о более оперативном реагировании на незаконные рубки и о том, что лесная охрана выявляет незаконные рубки на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Он спилил 6 сосен
Мужчина убил доской пьяного родственника знакомой
В аварии пострадал человек
Парни удирали на машине с четырьмя мешками марихуаны. ФОТО
МВД Бурятии проводит проверку
С её подачи поставщики завышали цену по договорам
В двух авариях участвовали пенсионеры
58 тысяч родственники откладывали на бурение скважины
Пожилую женщину с переломом госпитализировали в больницу
За сутки в республике произошёл один пожар
Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на борту теплохода «Баргузин-1», принадлежащего Восточно-Сибирскому речному пароходству
Групповой конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии N3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники
Сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшего ранее 31-летнего мужчины, который в начале июня ушел из дома на улице Социальной в Улан-Удэ
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в курортных зонах республики
Она растратила деньги не по назначению, создав фиктивный договор займа