В Бурятии устроили погоню со стрельбой за сборщиками «травки»





В салоне иномарки находились четверо ранее не судимых жителей села Новоильинск Заиграевского района Бурятии, в возрасте от 19 до 22 лет. Также в машине были обнаружены четыре мешка марихуаны. Общий вес изъятого составил около 10,5 килограммов.











В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Трое из них привлечены к административной ответственности, за отказ от прохождения освидетельствования на предмет употребления наркотика. Ведётся следствие.





В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские изъяли крупную партию наркотиков. Сотрудники группы наркоконтроля во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак» заметили, как с поля, где произрастает марихуана, выезжает автомобиль. Полицейские попытались остановить автомобиль, однако водитель прибавил скорость и стал скрываться.Чтобы поймать и остановить нарушителей, пришлось привлечь экипаж ГИБДД. Также полицейские применили табельное оружие: после предупредительных выстрелов вверх и прицельного по колёсам - водитель прекратил движение.Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.