В Улан-Удэ нашли дебошира, устроившего стрельбу во дворе



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , о том, что неизвестный устроил стрельбу во дворе дома по улице Буйко, рассказал горожанин в одном из популярных бурятских пабликов в социальной сети. В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили, что в полицию действительно поступало сообщение об этом происшествии. И стражи порядка тогда разыскивали злоумышленника.



Как стало известно сегодня, личность правонарушителя установлена.



- 4 августа в 17:40 в отделение полиции № 1 Управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила о повреждении окна её квартиры по улице Буйко якобы в результате выстрела из пневматического оружия. В настоящее время личность злоумышленника установлена, - прокомментировали «Байкал-Daily» инцидент в МВД Бурятии.



После проверки обстоятельств происшествия будет принято правовое решение, заключили в полиции.

