Байкальские нерпы в Бурятии умерли от вируса

Вирус может быть опасным для людей и домашних животных
Туши мёртвых нерп, найденных на побережье Байкала умерли от вирусной инфекции. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня селе Катунь Баргузинского района Бурятии, на берегу Байкала нашли мёртвых нерп. Позже такие же находки обнаружились в селе Турка, в местности Катково Прибайкальского района.
Байкальская межрегиональная прокуратура провела проверку по этому факту. Приехавшие на место специалисты обнаружили 13 туш нерп. Как оказалось, байкальский эндемик погиб от болезни.
- Согласно выводам ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» по результатам вскрытия, нерпы погибли от вирусного заболевания животных - парвовирусный энтерит. Указанное вирусное заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Тогда же главе Прибайкальского района было выдано предписание с требованием об уничтожении обнаруженных туш нерп до 11 июня. 3 июля во время контрольной проверки трупов не было обнаружено.
Однако мёртвые животные не были уничтожены, как положено: их закопали на побережье в песок. И на момент проверки они имели признаки сильного гнилостного разложения.
- Таким образом, установлено, что фактически Прибайкальская районная администрация уклонилась от исполнения возложенных законом обязанностей по предотвращению чрезвычайных ситуаций, с момента получения предписания ветеринарии администрацией не приняты реальные меры по сбору и утилизации биологических отходов. Туши погибших животных не были утилизированы должным образом, - поясняют в прокуратуре.
Чтобы избежать заражения, 19 июля прокуратурой внесено представление главе Прибайкальского района, которое рассмотрено и удовлетворено. Все обнаруженные туши нерп вывезены и сожжены за пределами центральной экологической зоны озера Байкал.
- За ненадлежащий контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания природоохранным прокурором также внесено представление начальнику управления ветеринарии республики, - заключают в прокуратуре.
Байкальские нерпы в Бурятии умерли от вируса
Происшествия, Фото:
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