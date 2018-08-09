Байкальские нерпы в Бурятии умерли от вируса

Читают сейчас

Следователи ищут пассажиров горевшего теплохода «Баргузин-1» Происшествия, Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на борту теплохода «Баргузин-1», принадлежащего Восточно-Сибирскому речному пароходству

Массовая драка вспыхнула в иркутской колонии для экс-полицейских и чиновников Происшествия, Групповой конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии N3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники

Пропавший улан-удэнец нашёлся в соседнем регионе Происшествия, Сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшего ранее 31-летнего мужчины, который в начале июня ушел из дома на улице Социальной в Улан-Удэ

В Бурятии автоинспекторы рассказали туристам о громких ДТП Происшествия, В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в курортных зонах республики