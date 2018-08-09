Экс-инженер Улан-Удэнского ЛВРЗ получала «откаты» за контракты

С её подачи поставщики завышали цену по договорам



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего инженера и исполняющей обязанности начальника отдела материально-технического снабжения локомотивовагоноремонтного завода. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 5 статьи 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа).



Установили, что в 2017 году жительница Улан-Удэ, работая инженером отдела материально-технического снабжения завода и исполняя некоторое время обязанности начальника этого отдела, при работе по заключению контрактов на поставку канцелярской продукции предлагала представителям коммерческих организаций-поставщиков завышать цену контрактов на 4%. Полученные в результате этого деньги они должны были передавать ей в качестве вознаграждения за содействие в заключении контрактов.



В январе преступные действия женщины были пресечены сотрудниками Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте. К этому времени ей удалось незаконно получить 48 тысяч рублей.



За совершение указанных преступлений, с учётом полного признания подсудимой своей вины и возмещения причинённого ущерба, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

